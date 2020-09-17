Село Ковалёвка – в еврокубках. Год назад это звучало, как анекдот, но местный Колос в дебютном сезоне в УПЛ сумел прорваться в квалификацию Лиги Европы, оставив за спиной опытных середняков с легионерами. Вот что бывает, когда пытаешься развивать клуб через правильную систему, а не через различные юридические проволочки, как это принято в Украине. Колос проводил блестящую трансферную кампанию, устраивал современный ребрендинг, одел команду в современные костюмы и построил стадион с учетом рекомендаций телевидения, а Руслан Костышин умно распределил силы подопечных, подготовив пик формы на решающие матчи. Этот коллектив своей работой на поле и вне его заслужил сыграть в Европе.

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Первым соперником Колоса стал Арис из Салоник – столицы греческой периферии Центральная Македония. Жребий мог быть и проще, но без везения всё равно не обошлось – из-за карантина местный стадион Клеантис Викелидис будет пустым. "Желто-чёрный" клуб является пятым по популярности в Греции (и это при трёх чемпионствах), а его фанаты имеют репутацию одних из самых бешеных в Европе – сегодня они могли бы стать проблемой Впрочем, побить окна автобуса ультрас могут и на подходе, поэтому нужно быть осторожным.

У Ариса не очень дорогой состав (всего € 11 млн), но футболисты здесь собраны серьёзные – Бруну Гамау и Факундо Бертольо вы можете помнить по допотопной УПЛ, Кристиан Ганя выступает за сборную Румынии, а также есть несколько ноунеймов с опытом игры в Ла Лиге. Эту банду возглавляет 54-летний тренер Михаэль Эннинг, который ничего серьёзнее, чем полтора года работы с Нюрнбергом и Гамбургом, за плечами не имел – да и эта работа была завершена ещё в 2011-м. В Греции он пытается экспериментировать со схемами, даже играет в нетипичные для местного чемпионата 4-3-3, но особых успехов это не приносит.

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Арис в первом туре нового чемпионата до 70-х минут проигрывал скромной Ламии, однако затем дожал, забив три гола. В плей-офф предыдущего розыгрыша Суперлиги "желто-черные" дважды уступили Панатинаикосу, пропустили по четыре гола в принципиальных противостояниях с АЕКом и Олимпиакосом, проиграли в дерби ПАОКу – в целом, в семи матчах македонцы забили аж три гола, но минимальная победа над ОФИ подарила место в квалификации ЛЕ. До карантина Арис играл не намного лучше, прорвавшись в плей-офф оносительно случайно – прямо как Колос в верхнюю шестёрку УПЛ. Арис даже с середняками нестабилен, а ведь греческие середняки не сильнее Мариуполя.

Словом, бояться команду Михаэля Эннинга не стоит. Это типичный представитель греческого футбола, который играет с уклоном на технику и кураж, но страдает от отсутствия дисциплины и дисбаланса в составе. Команда Руслана Костишина же дисциплинирована и управляема, а главное – максимально готова в физическом плане. Козырями ковалёвцев являются высокий темп работы, компактная оборона с высокой плотностью между линиями и быстрые контратаки, разрывавшие даже Шахтер с Динамо. Правда, часто футболисты Колоса действуют неуклюже, что выливается в красные карточки и пенальти, но сейчас нужно быть внимальным и сдержанным. Греки точно будут симулировать и провоцировать.

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У подопечных Руслана Костишина есть небольшое преимущество в игровом тонусе, ведь в новом сезоне они провели на один матч больше. Оба поединка оказались симпатичными: Шахтер до 60-й минуты не мог забить в ворота Волынца (хотя заработал два пенальти), а Львов перед родной публикой просто дефрагментировали на атомы – 4:0. При этом ковалёвцы сыграли в схеме в три защитника и с новичками, которые шикарно вошли в систему – особенно это касается Никиты Кравченко, который даже с травмированным плечом оформил два ассиста. Не хватало только Селезнева, который лучше других знаком с еврокубками, однако в Грецию Евгений полетел. Возможно, сегодня мы увидим и фирменные голы царя с метра в пустые ворота.

Кадровая ситуация

У Ариса точно не сыграет Лерин Дуарте, который травмировал кресты, однако об этом было известно давно вони экс-хавбека Аякса не вписали в заявку. Все остальные здоровы и готовы к бою.

У Колоса не всё так гладко. Под вопросом участие Селезнёва, получившего повреждение перед матчем против Львова, и Кравченко, который покинул поле на старте второго тайма, держась за ключицу – боль была ощутимой, ведь Никита даже не поднимал рук вверх и не вбрасывал аут. Оба прилетели в Грецию, но готовность к матчу определят врачи.

Ориентировочные составы на матч Арис – Колос

Арис: Хулиан – Сакич, Роз, Даткович, Ганя – Джегго, Матилья, Саша – Фетфацидис, Бертольо, Бруно Гама

Колос: Волынец – Гавриш, Петров, Новак – Краченко, Задоя, Богданов, Емец – Смирный, Антюх – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры не верят в Колос, отдав низкие коэффициенты на победу Ариса, однако это довольно странно. Обе команды по своему уровню близки, а результаты матчей против лидеров чемпионата у ковалёвцев получше – да, они тоже проиграли почти все поединки в топ-6, однако громить себя позволили лишь раз, а Шахтер вообще измучили. Особого преимущества в составе также незаметно – конечно, у "желто-черных" есть ряд престарелых легионеров хорошего уровня, но у ковалёвцев более интересная молодёжь.

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Плюсом Колоса является готовность к любым сценариям. Подопечные Руслана Костишина спокойно могут сыграть 120 минут, имеют сыгранную оборону, умеют играть под давлением высококлассных исполнителей и при этом качественно контратаковать. Стандарты также будут действенным оружием Ковалёвки. С психологией у футболистов также всё в порядке – Шахтеру забивали по три гола, а в матчах плей-офф за еврокубки дебютант УПЛ действовал уверенно, без паники и даже на кураже.

Арис ничем не сильнее и не лучше тех команд, что Колос крушил в УПЛ. Конечно, легко сегодня не будет, но греки медленны, недисциплинированы и уязвимы к контратакам. Подопечные Руслана Костишина должны побеждать таких соперников.

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