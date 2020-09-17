Село Ковалівка – у єврокубках. Рік тому це звучало, як анекдот, але місцевий Колос у дебютному сезоні в УПЛ зумів прорватися в кваліфікацію Ліги Європи, залишивши за спиною досвідчених середняків з легіонерами. Ось що буває, коли намагаєшся розвивати клуб через правильну систему, а не через різноманітні юридичні проволочки, як це заведено в Україні. Колос проводив блискучу трансферну кампанію, влаштовував сучасний ребрендинг, одягнув команду у сучасні костюми та побудував стадіон з урахуванням рекомендацій телебачення, а Руслан Костишин грамотно розподілив сили підопічних, підготувавши пік форми на вирішальні матчі. Цей колектив своєю роботою на полі та поза ним заслужив зіграти у Європі.

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Першим суперником Колоса став Аріс із Салонік – столиці грецької периферії Центральна Македонія. Жереб міг бути простішим, але без везіння не обійшлося – через карантин місцевий стадіон Клеантіс Вікелідіс буде порожнім. "Жовто-чорний" клуб є п'ятим за популярністю у Греції (і це при всього трьох чемпіонствах), а його фанати мають репутацію одних із найбільш скажених – сьогодні вони могли б стати проблемою. Втім, ультрас можуть побити вікна автобуса і на підході, тож варто залишатися обережним.

У Аріса не дуже дорогий склад (всього € 11 млн), але футболісти зібрані серйозні – Бруну Гаму та Факундо Бертольо ви можете пам'ятати по допотопній УПЛ, Крістіан Ганя виступає за збірну Румунії, а також є кілька ноунеймів з досвідом гри у Ла Лізі. Цю банду очолює 54-річний тренер Міхаель Еннінг, який нічого серйознішого за півтора роки роботи з Нюрнбергом та Гамбургом за плечами не мав – та і ця робота була завершена ще у 2011-му. У Греції він намагається експериментувати зі схемами, навіть грає у нетипові для місцевого чемпіонату 4-3-3, але неймовірних успіхів це не приносить.

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Аріс у першому турі нового чемпіонату до 70-х хвилин програвав скромній Ламії, однак потім дотиснув, забивши три голи. У плей-офф попереднього розіграшу Суперліги "жовто-чорні" двічі поступилися Панатінаікосу, пропустили по чотири голи у принципових протистояннях з АЕКом та Олімпіакосом, а також програли в дербі ПАОКу – загалом, в семи матчах "македонці" забили аж три голи, але мінімальна перемога над ОФІ подарувала місце в кваліфікації ЛЄ. До карантину Аріс грав не набагато краще, прорвавшись у плей-офф випадково – прямо як Колос у верхню шістку УПЛ. Аріс навіть із середняками нестабільний, а грецькі середняки не сильніші за Маріуполь.

Словом, боятися команду Міхаеля Еннінга не варто. Це звичайний представник грецького футболу, який грає з ухилом на техніку та кураж, але страждає від відсутності дисципліни та дисбалансу в складі. Команда Руслана Костишина дисциплінована й керована, а головне – максимально готова у фізичному плані. Козирями ковалівців є високий темп роботи, компактна оборона з високою щільністю між лініями та швидкі контратаки, які розривали навіть Шахтар з Динамо. Щоправда, часто захисники Колоса діють неохайно, що виливається у червоні картки та пенальті, однак зараз тут потрібно бути обережним та стриманим. Греки точно будуть симулювати та провокувати.

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У підопічних Руслана Костишина є невеличка перевага в ігровому тонусі, адже у новому сезоні вони провели на один матч більше. Обидва поєдинки виявились симпатичними: Шахтар до 60-ї хвилини не міг забити у ворота Волинця (хоча заробив два пенальті), а Львів перед рідною публікою дефрагментували на атоми – 4:0. При цьому ковалівці зіграли у схемі в три захисники та з новачками, які шикарно увійшли у систему – особливо це стосується Микити Кравченка, який навіть з травмованим плечем оформив два асисти. Не вистачало лише Селезньова, який краще за інших знайомий з єврокубками, однак у Грецію цар полетів. Можливо, сьогодні ми побачимо і його фірові голи з метру в порожні ворота.

Кадрова ситуація

У Аріса точно не зіграє Лерін Дуарте, який травмував хрести, однак про це було відомо давно – екс-хавбека Аякса не вписали до заявки. Всі інші здорові й готові до бою.

У Колоса не все так гладко. Під питанням участь Селезньова, який отримав пошкодження перед матчем проти Львова, та Кравченка, який покинув поле на старті другого тайму, тримаючись за ключицю – біль був відчутним, адже Микита навіть не піднімав рук догори й не вкидував аут. Обидва прилетіли в Грецію, але готовність до матчу визначатимуть лікарі.

Орієнтовні склади на матч Аріс – Колос

Аріс: Хуліан – Сакіч, Роз, Датковіч, Ганя – Джегго, Матілья, Саша – Фетфацідіс, Бертольо, Бруно Гама

Колос: Волинець – Гавриш, Петров, Новак – Краченко, Задоя, Богданов, Ємець – Смирний, Антюх – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери не вірять у Колос, віддавши низькі коефіцієнти на перемогу Аріса, однак це досить дивно. Обидві команди за своїм рівнем близькі, а результати матчів проти лідерів чемпіонату у ковалівців дещо кращі – так, вони теж програли майже всі поєдинки у топ-6, однак громити себе дозволили лише раз, а Шахтар проти Колоса взагалі мучився. Особливої переваги в складі також не помітно – у "жовто-чорних" є низка підстаркуватих легіонерів хорошого рівня, але у ковалівців значно цікавіша молодь.

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Плюсом Колоса є готовність до будь-яких сценаріїв. Підопічні Руслана Костишина спокійно можуть зіграти 120 хвилин, мають зіграну оборону, вміють працювати під тиском висококласних виконавців і при цьому якісно контратакують. Стандарти теж будуть дієвою зброєю ковалівців. З психологією у них також все в порядку – Шахтарю забивали по три голи, а у матчах плей-офф за єврокубки дебютант УПЛ діяв впевнено, без паніки, на куражі.

Аріс нічим не сильніший і не кращий за ті команди, які Колос трощив в УПЛ. Звісно, легко сьогодні не буде, але греки повільні, недисципліновані й вразливі до контратак. Підопічні Руслана Костишина повинні перемагати таких суперників.

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