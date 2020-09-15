Арис – Колос: хавбек ковалевцев оценил шансы украинской команды в матче Лиги Европы
Полузащитник Колоса Евгений Морозко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с греческой командой в квалификации второго по силе еврокубка.
"Это будет непростой матч. В подсознании мы все понимаем, что ответственность большая. Мы мечтали об этом, у нас это получилось. Почему не попробовать дальше? Мы спокойно готовимся, поедем на игру.
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Мы не боимся, мы готовы к этой игре. После игры с Мариуполем были готовы сразу вылетать, куда скажут. Это новый опыт для нас, мы долго к этому шли", – сказал Морозко в комментарии программе "Футбол News".
Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября в Греции. Начало в 21:00.
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