"Это будет непростой матч. В подсознании мы все понимаем, что ответственность большая. Мы мечтали об этом, у нас это получилось. Почему не попробовать дальше? Мы спокойно готовимся, поедем на игру.

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Мы не боимся, мы готовы к этой игре. После игры с Мариуполем были готовы сразу вылетать, куда скажут. Это новый опыт для нас, мы долго к этому шли", – сказал Морозко в комментарии программе "Футбол News".

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября в Греции. Начало в 21:00.

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