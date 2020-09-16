"В футболе мелочей не бывает, завтра на первый план будет выходить психология, но все аспекты тоже важны – как физические, так и тактические. Мы будем готовы со всех сторон.

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Скажу так – мы молодой клуб, который только начинает свой путь, развивается, в истории Колоса все возможно. Надеюсь, клуб станет постоянным участником Лиги Европы. И президент, и все в клубе хотят этого. Думаю, мы на правильном пути.

Атмосфера в команде хорошая и положительная, самое главное. Все в ожидании. Сегодня волнения нет, но завтра оно, думаю, появится. Считаю, что мы с ним справимся", – поделился Гавриш на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже завтра, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.

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