"Соперник для Колоса серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее. Согласен, что Арис – фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки.

Арис – Колос: Костышин объявил заявку на дебютный матч в Лиге Европы – Селезнев в обойме

Но мы тоже не были фаворитами в УПЛ на выход в Лигу Европы. Игра состоит из одного матча, и в нем может произойти все что угодно. Арис – очень неудобный соперник, манера игры страшно неудобная", – поделился Костышин на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже завтра, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи