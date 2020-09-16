Арис – Колос: Костышин оценил первого соперника ковалёвцев в Лиге Европе
Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Ариса.
"Соперник для Колоса серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее. Согласен, что Арис – фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки.
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Но мы тоже не были фаворитами в УПЛ на выход в Лигу Европы. Игра состоит из одного матча, и в нем может произойти все что угодно. Арис – очень неудобный соперник, манера игры страшно неудобная", – поделился Костышин на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже завтра, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.
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