"Сначала хотел бы поздравить наших соперников, сборную Японии, с победой. Я очень хотел выиграть, это был хороший матч и они показали качественный футбол.

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Мы часто теряли мяч в центре поля. Японцы были очень быстрыми в прессинге, а у молодых футболистов не было опыта путешествий, поэтому они плохо адаптировались", – приводит слова Ротаня sport-express.ua со ссылкой на nikkansports.

Напомним, Олимпийская сборная Украины проиграла Японии (0:2) в контрольном поединке. Подопечные Руслана Ротаня готовятся к Олимпиаде в Париже.

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