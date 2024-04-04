Аргентина визначилася з трьома чемпіонами світу на Олімпіаді – Ротань дізнався, чи зіграє Мессі проти України
Аргентина посилить свою олімпійську збірну трьома чемпіонами світу з Астон Вілли, Манчестер Сіті та Бенфіки.
Головний тренер олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано визначився з трьома гравцями національної команди, яких буде занесено до заявки на Олімпіаду в Парижі. Як інформує ESPN Argentina, Маскерано врахував побажання футболістів, які зголосилися зіграти на турнірі.
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Таким чином, Маскерано візьме з собою на Олімпіаду воротаря Астон Вілли Еміліано Мартінеса, центрального захисника Бенфіки Ніколаса Отаменді та форварда Манчестер Сіті Хуліана Альвареса. Повідомляється, що зараз аргентинська сторона погодить дозвіл на участь в Олімпіаді цих гравців з їхніми клубами.
Таким чином, нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі на Олімпіаду не поїде – головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань може видихнути з полегшенням.
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