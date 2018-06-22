ЧМ-2018: Хорватия "уничтожает" беспомощную Аргентину и выходит в 1/8 финала

Хорваты забили три "сухих" мяча в ворота сборной Аргентины и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

Первый момент в матче создали хорваты. Перишич получил предачу на левом фланге атаки, обыграл защитника и прицельно бил в дальний нижний угол, но Кабальеро спас сборную Аргентины. Подопечные Сампаоли ответили на этот тонким забрасыванием Переса на Месси, но капитан "альбиселесте" не дотянулся до мяча, и он оказался в руках у Субашича.

Напряжение в матче нарастало, а команды больше обменивались фолами, чем моментами. Однако, аргентинцы чуть не создали гол из ничего: Акунья сделал навес с левого фланга, а мяч опустился на перекладину ворот Субашича, после чего отскочил в сторону противоположного фланга. Аргентинцы создали еще один момент, в котором им помогла несогласованность в действиях Ловрена и Субашича, но Энцо Перес каким-то чудом не попал в полупустые хорватские ворота.

Аргентина – Хорватия – видео голов и обзор матча

Европейская сборная ответила просто супер-моментом: Лука Модрич вырезал прекрасную передачу с правого фланга на дальнюю штангу ворот соперника, где аргентинцы оставили одинокого Манджукича, но форвард Ювентуса не попал в ворота.

Обоюдно жесткая игра едва не закончилась серьезной травмой: Ребич и Меркадо влетели друг в друга во время борьбы за мяч, после чего аргентинец еще пару минут приходил в себя. Ребич после этого эпизода продолжил "грязную" игру, и уже через несколько минут увидел перед собой "желтый свет" после фола на Сальвио. Хорваты имели возможность забивать "гол в раздевалку", но все тот же Ребич слишком долго принимал решение что делать, и пытаясь закрутить мяч в девятку, пробил мимо ворот.

Второй тайм снова продолжился "поединками" Ребича и Меркадо, и аргентинец смог сравнять счет за "горчичниками", сорвав опасную контратаку Хорватии в подкате. Уже через пару минут у Аргентины момент имел Агуэро, но пробил в руки Субашича, а хорваты на это сразу ответили забитым мячом: Кабальеро допустил ужасную ошибку при передаче, отдав "парашют" прямо на ногу Ребича, который с лету вколотил мяч в ворота Аргентины.

Анте Ребич только что открыл счет в матче

Сампаоли готовил выход Игуаина для усиления атаки еще при счете 0:0, но вышел Гонсало уже в тот момент, когда его команда в счете уступала. Аргентинцы всеми силами пошли вперед и создали очень опасный момент: Игуаин отдал передачу под удар Максимилиано Месси, но хавбек Индепендьенте не смог пробить Субашича. Чуть позже Сампаоли увеличил "десант" из Ювентуса на поле выходом Дибалы, который почти сразу же создал для себя момент, но не попал в ворота, подкручивая мяч в дальнюю девятку.

Время шло, а "бело-голубые" все никак не могли приблизиться к взятию ворот Субашича, а Месси уже начал заметно нервничать, распуская руки и ноги в борьбе против Стринича и после нее. Экс-игрок Днепра, улыбаясь, остался лежать на газоне.

Аргентинцы выглядели беспомощными, начали много обрезаться на своей половине поля и не очень охотно возвращаться назад, за что и были наказаны: Лука Модрич получил мяч перед штрафной площадкой, и подстроив его под правую ногу, прицельно "выстрелил" в нижний угол ворот Кабальеро – 2:0.

Лука Модрич празднует забитый мяч

Модрич – о голе в ворота Аргентины: Теперь это один из моих самых любимых голов в карьере

Аргентинцам все никак не удавалось справиться с собственными нервами. Отаменди на ровном месте получил желтую карточку, пробив мячом в лежащего на газоне Ракитича. Иван уже через несколько минут едва не наказал Отаменди и Компанию после удара со штрафного, но мяч попал в крестовину. Впрочем, все, что должно произойти – непеременно происходит: в добавленное арбитром время хорваты поставили жирную точку в игре, когда беспомощная защита "альбиселесте" просто наблюдала за тем, как хорваты до верного разыграли голевую комбинацию, которую завершил все тот же Иван Ракитич. 3:0, и Мундиаль для Месси и его команды все отчетливее становится похожим на ночной кошмар.

Очередное персональное и командное фиаско Лионеля Месси

Месси и Аргентина в очередной раз разочаровали футбольный мир. Перед началом турнира очень много говорили о том, что Аргентина будет среди главных претендентов на титул, а для Месси это последний в карьере шанс стать чемпионом мира со сборной. Разговоры разговорами, но на практике "альбиселесте" не продемонстрировали не только чемпионский уровень, а хотя бы такой футбол, который мог бы вывести их в стадию плей-офф ЧМ. Месси же, в свою очередь, еще раз доказал, что он уже не тот юноша, который может самостоятельно создавать голы после сольных проходов нескольких соперников. Ему все же нужна поддержка партнеров, а в сборной он получает ее разве что от Отаменди, который в знак поддержки капитана также начинает нервничать и грязно фолить против соперников.

Лионель Месси

Ночной кошмар для "альбиселесте"

Конечно же, болельщики футбола могли предположить вероятность того, что Аргентина проиграет этот матч, ведь соперник все же является командой высокого уровня. Однако, наверное мало кто мог спрогнозировать то, что "бело-голубые" будут просто "уничтожены" Хорватией. Все началось с действительно ужасной ошибки Кабальеро, после которой большое количество аргентинцев, пожалуй, с чувством большой досады подумали о травмированном Серхио Ромеро, который был бы стопроцентным номером один в составе "альбиселесте" на этом чемпионате мира.

ЧМ-2018: Аргентина впервые с 1974 не победила в стартовых двух матчах

Аргентинцы и до первого пропущенного достаточно много позволяли Хорватии на своей половине поля, а при счете 0:1 у подопечных Златко Далича появилось слишком много свободного пространства, которым хорваты умело пользовались. И пусть третий мяч в добавленное время уже фактически ничего особо не решал, но он как раз и был наиболее показательным: в один момент аргентинские защитники просто остановились, наблюдая за тем, как Хорватия забивает "третий гвоздь в гроб". Так играют ребята во дворе, но точно не действующие вице-чемпионы мира.

Блестящая игра хорватов и гениальный Лука Модрич

Подопечные Златко Далича провели очень хороший матч, воспользовавшись всеми возможностями, которые во втором тайме им предоставил соперник. Гол трудолюбивого Ребича после ошибки Кабальеро добавил хорватам раскованности и уверенности в собственных силах, а второй и третий голы европейцы забили, прекрасно использовав тот свободное пространство, которое им предоставил соперник.

Аргентина – Хорватия: Лука Модрич – лучший игрок матча

Уже второй раз подряд лучшим игроком матча с участием Хорватии становится ее капитан и лидер – Лука Модрич. Если нигерийцам Модрич забил с пенальти, то второй мяч хорватов в ворота сборной Аргентины хавбек мадридского Реала забил классным прицельным выстрелом в нижний угол из-за пределов штрафной. Модрич не только забивает, но и выполняет просто сумасшедший объем работы в центре поля, связывая оборону и атаку хорватской сборной. Иногда создается впечатление, что никто кроме Модрича не смог бы делать подобные вещи. Он является настоящим дирижером центральной линии сборной Хорватии. Лука одинаково эффективно работает в отборе и создает моменты для себя и партнеров, а его видению поля многие могут лишь позавидовать. Такой себе "хорватский Пирло" в самом расцвете сил.

Иван Ракитич ставит точку в матче

Хорватия в плей-офф, шансы Аргентины становятся призрачными

Подопечные Златко Далича со стопроцентным результатом (6 очков) после двух туров ЧМ-2018 оформили выход в 1/8 финала, и с большой долей вероятности попадут туда с первого места. Аргентина же, в свою очередь, еще имеет определенные шансы выйти из группы, но теперь уже не все будет зависеть от "бело-голубых". Точно можно сказать о том, что для сохранения шансов на проход в 1/8 финала аргентинцам желательно будет учинить разгром сборной Нигерии Нигерии (чтобы сыграть крайне негативную разницу забитых и пропущенных после матча с Хорватией), но даже это не будет гарантией на продолжение борьбы в турнире. Аргентина провалила старт турнира, и находится в одном шаге от полного фиаско. Теперь подопечным Сампаоли необходимо еще и активно смотреть по сторонам, просчитывая у себя в головах все возможные финальные расклады группы D.

ЧМ-2018. Группа D. 2 тур

Аргентина – Хорватия – 0:3

Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1

Аргентина – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича