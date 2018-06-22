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Аргентина – Хорватия: Лука Модрич – лучший игрок матча

21 июня 23:24 114 Читати українською
Аргентина – Хорватия: Лука Модрич – лучший игрок матча
Лука Модрич / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2018 года по командой Аргентины, сообщает пресс-служба ФИФА.

Хорватия разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Модрич стал автором второго гола своей команды в ворота аргентинцев, забив с дальней дистанции.

Для 32-летнего хавбека это вторая подобная награда на турнире. Ранее он был признан лучшим игроком матча с Нигерией.

Хорватия гарантировала себе участие в 1/8 финала ЧМ-2018. Следующий матч на турнире хорваты проведут 26 июня, их соперником будет команда Исландии.

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Аргентина - Хорватия Лука Модрич Лука Модрич
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