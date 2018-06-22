Аргентина – Хорватия: Лука Модрич – лучший игрок матча

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2018 года по командой Аргентины, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Модрич стал автором второго гола своей команды в ворота аргентинцев, забив с дальней дистанции.

Для 32-летнего хавбека это вторая подобная награда на турнире. Ранее он был признан лучшим игроком матча с Нигерией.

Хорватия гарантировала себе участие в 1/8 финала ЧМ-2018. Следующий матч на турнире хорваты проведут 26 июня, их соперником будет команда Исландии.