toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Аргентина – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

00:07 260 Читати українською
Аргентина – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича
Златко Далич / фото: ФИФА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями после матча групвого этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

"С первого дня я был уверен в своих игроках. Но то, что мы вышли из группы уже после второго матча – это, конечно, немного неожиданно.

Хорватия разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Мы вышли из группы уже после второго матча, остановили Месси и показали великолепную игру. Но сейчас не лучший момент, чтобы праздновать и радоваться. Нужно сохранять спокойствие и работать дальше.

Мы были готовы – наши скауты отлично подготовились и проанализировали декабря Аргентины. Первые 30 минут мы оборонялись. Поэтому в перерыве я сказал игрокам: "У нас мало времени, надо увеличивать давление и создавать моменты. Под прессингом их защитники будут ошибаться". После перерыва мы забили три гола.

Ошибка Кабальеро? Мы могли забить и раньше. В первом тайме у нас было три голевых момента! Но мы забили не потому, что Кабальеро сам "привез" этот момент. Это мы заставили Кабальеро ошибиться! Давили, прессинговали – и Ребич прекрасно реализовал момент", – цитирует Далича Sport24.ru.

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Аргентина - Хорватия Златко Далич Златко Далич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук