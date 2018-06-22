Аргентина – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями после матча групвого этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

"С первого дня я был уверен в своих игроках. Но то, что мы вышли из группы уже после второго матча – это, конечно, немного неожиданно.

Хорватия разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Мы вышли из группы уже после второго матча, остановили Месси и показали великолепную игру. Но сейчас не лучший момент, чтобы праздновать и радоваться. Нужно сохранять спокойствие и работать дальше.

Мы были готовы – наши скауты отлично подготовились и проанализировали декабря Аргентины. Первые 30 минут мы оборонялись. Поэтому в перерыве я сказал игрокам: "У нас мало времени, надо увеличивать давление и создавать моменты. Под прессингом их защитники будут ошибаться". После перерыва мы забили три гола.

Ошибка Кабальеро? Мы могли забить и раньше. В первом тайме у нас было три голевых момента! Но мы забили не потому, что Кабальеро сам "привез" этот момент. Это мы заставили Кабальеро ошибиться! Давили, прессинговали – и Ребич прекрасно реализовал момент", – цитирует Далича Sport24.ru.