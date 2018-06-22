Модрич – о голе в ворота Аргентины: Теперь это один из моих самых любимых голов в карьере

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями после матча групвого этапа ЧМ-2018 против Аргентины

"Мы заслужили эту победу, но не нужно впадать в эйфорию. Первая цель, выход из группы, достигнута. Но мы хотим большего.

Хорватия разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Не сказал бы, что это было легко. Первый гол мы забили после ошибки Кабальеро – для нас это был просто подарок! В первом тайме у Аргентины было преимущество во владении мячом. Но после перерыва нам удалось сбалансировать игре: перехватили мяч, у нас появились моменты и мы забили три мяча. Нужно продолжать в том же духе.

В идеале – Месси вообще не должен был получать мяч. Но сейчас я не готов комментировать игру других футболистов. Главное - мы довольны собой. Повторюсь – мы сыграли просто фантастически и заслужили победу.

Что касается моего гола, то теперь это один из моих самых любимых голов в карьере. Этот вечер я буду помнить всегда. Мы будем и дальше так хорошо играть и избежим эйфории", – цитирует Модрича sport24.ru.