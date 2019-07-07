Аргентина – Чили: Медель рассказал о стычке с Месси и прокомментировал скандальное решение арбитра

Капитан сборной Чили Гари Медель считает, что главный арбитр поединка Копа Америка против Аргентины не должен был удалять его и Лионеля Месси.

"Я согласен с Месси, не думал, что мы получим даже желтую карточку. Там было несколько толчков, но не более того. Арбитр мог разобраться в эпизоде гораздо лучше", – цитирует Медела Fox Sports.

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Напомним, в поединке за третье место на Копа Америка на 37 минуте игры произошла потасовка между Меделем и Месси, главный арбитр матча удалил обоих футболистов. К слову, Аргентина победила Чили со счетом 2:1.

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