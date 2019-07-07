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Аргентина – Чили: Медель рассказал о стычке с Месси и прокомментировал скандальное решение арбитра

13:31 204 Читати українською
Аргентина – Чили: Медель рассказал о стычке с Месси и прокомментировал скандальное решение арбитра
Арбитр удалил Меделя и Месси

Капитан сборной Чили Гари Медель считает, что главный арбитр поединка Копа Америка против Аргентины не должен был удалять его и Лионеля Месси.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

"Я согласен с Месси, не думал, что мы получим даже желтую карточку. Там было несколько толчков, но не более того. Арбитр мог разобраться в эпизоде гораздо лучше", – цитирует Медела Fox Sports.

Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1

Напомним, в поединке за третье место на Копа Америка на 37 минуте игры произошла потасовка между Меделем и Месси, главный арбитр матча удалил обоих футболистов. К слову, Аргентина победила Чили со счетом 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

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Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1
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Мир Гари Медель Гари Медель Чили Чили Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Аргентина - Чили Лионель Месси Лионель Месси
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