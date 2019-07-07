Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1

Аргентина победила Чили в матче за 3 место Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина – Чили.

В матче за третье место Копа Америка Аргентина встречалась с Чили. Уже на 12 минуте Месси стремительно разыграл штрафной и вывел Агуэро один на один с голкипером Чили – 1:0. Еще через 10 минут Дибала удвоил преимущество "альбиселесте".

Аргентина – Чили: Месси удален с поля после брутальной потасовки с Меделем – странное решение арбитра

В конце первого тайма главный арбитр матча удалил Месси и Меделя за потасовку. Во второй половине встречи Видаль отыграл один мяч с пенальти.

Таким образом, бронзовые медали Копа Америка-2019 выиграла сборная Аргентины. Чили завершила турнир на четвертом месте.

Аргентина победила Чили в скандальном матче за третье место Копа Америка-2019