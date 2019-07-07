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Аргентина – Чилі: Медель розповів про сутичку з Мессі та прокоментував скандальне рішення арбітра

7 липня 13:31 2344 Читать на русском
Аргентина – Чилі: Медель розповів про сутичку з Мессі та прокоментував скандальне рішення арбітра
Арбітр вилучив Меделя та Мессі

Капітан збірної Чилі Гарі Медель вважає, що головний арбітр поєдинку Копа Амеріка проти Аргентини не мав вилучати його та Ліонеля Мессі.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

"Я згоден з Мессі, не думав, що ми отримаємо навіть жовту картку. Там було кілька поштовхів, але не більше того. Арбітр міг розібратися в епізоді набагато краще", – цитує Меделя Fox Sports.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

Нагадаємо, у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка на 37-ій хвилині гри сталась штовханина між Меделем та Мессі, головний арбітр матчу вилучив обох футболістів. До слова, Аргентина перемогла Чилі з рахунком 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

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