Аргентина – Чилі: Медель розповів про сутичку з Мессі та прокоментував скандальне рішення арбітра

Капітан збірної Чилі Гарі Медель вважає, що головний арбітр поєдинку Копа Амеріка проти Аргентини не мав вилучати його та Ліонеля Мессі.

"Я згоден з Мессі, не думав, що ми отримаємо навіть жовту картку. Там було кілька поштовхів, але не більше того. Арбітр міг розібратися в епізоді набагато краще", – цитує Меделя Fox Sports.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

Нагадаємо, у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка на 37-ій хвилині гри сталась штовханина між Меделем та Мессі, головний арбітр матчу вилучив обох футболістів. До слова, Аргентина перемогла Чилі з рахунком 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра