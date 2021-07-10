"Золотой мяч" сопровождал меня всю карьеру. Люди всегда пишут в моем профайле: он должен выиграть "Золотой мяч", он должен выиграть "Золотой мяч". Пока этого не произошло. Но меня это не беспокоит.

Аргентина – Бразилия: Неймар пожертвует дружбой с Месси перед финалом Копа Америка

Я хочу побеждать: хочу быть чемпионом с ПСЖ и со сборной Бразилии. Индивидуальные награды – это красиво, круто, они стоят у меня на полке, но это не цель", – цитирует Неймара Globo.

Финал Копа Америка-2021 запланирован на 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

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