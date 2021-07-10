"Золотий м'яч" супроводжував мене всю кар'єру. Люди завжди пишуть в моєму профайлі: він повинен виграти "Золотий м'яч", він повинен виграти "Золотий м'яч". Поки цього не сталося. Але мене це не турбує.

Аргентина – Бразилія: Неймар пожертвує дружбою з Мессі перед фіналом Копа Амеріка

Я хочу перемагати: хочу бути чемпіоном з ПСЖ і зі збірною Бразилії. Індивідуальні нагороди – це красиво, круто, вони стоять у мене на полиці, але це не мета", – цитує Неймара Globo.

Фінал Копа Амеріка-2021 запланований на 11 липня, стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

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