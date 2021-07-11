Аргентина – Бразилия – 1:0 – видео гола и обзор финала Копа Америка-2021
Сборные Аргентины и Бразилии встречались в финале Копа Америка-2021. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Копа Америка-2021, финал
Аргентина – Бразилия – 1:0
Гол: Ди Мария, 22
Старт выдался небогатым на атаки, поэтому гола болельщики ждали 22 минуты. Де Пауль элегантным пасом отрезал оборону, а Ди Мария, приняв мяч, не менее эффектно перебросил Эдерсона. Гол сумел добавить эмоций финалу.
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Сразу после перерыва Бразилия погнала отыгрываться. Моменты для взятия ворот имели Ришарлисон, Пакета, Габриэль, Данило, но "альбиселесте" спасали оборона, кипер и неточность бразильцев.
В конце концов, финальный свисток зафиксировал триумф Аргентины со счетом 1:0 – первая крупная победа команды с 1993 года. Также это дебютный серьезный трофей в футболке сборной для Лионеля Месси.