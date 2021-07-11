Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі був дуже радий довгоочікуваному тріумфу в складі національної команди.

Одразу після фінального свистка Лео затулив обличчя руками, після чого до нього підбігли партнери по збірній Аргентини та обійняли свого капітана.

Аргентина – Бразилія – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Копа Амеріка-2021

Така емоційність зрозуміла, адже Мессі вперше у своїй кар'єрі виграв трофей у складі національної команди. Ліонель вже був близький до перемоги на ЧС-2014 та на двох поспіль Кубках Америки у 2015 та 2016 роках, однак програв у трьох фіналах.

Нагадаємо, збірна Аргентини мінімально обіграла Бразилію (1:0) у фіналі Копа Амеріка-2021 та здобула 15-й Кубок Америки у своїй історії.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття