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Ареола может перебраться в Арсенал

17:13 12 Читати українською
Ареола может перебраться в Арсенал
Альфонс Ареола / EFE

Голкипер мадридского Реала Альфонс Ареола, права на которого принадлежат французскому Пари Сен-Жермен, попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" всерьез заинтересовались французским вратарем, сообщает HITC.

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В ближайшее трансферное окно Арсенал попытается усилить последний рубеж Ареола. 27-летний кипер не убедил тренерский штаб мадридского Реала в своей профпригодности, поэтому в следующем сезоне резервистом Куртуа будет украинец Андрей Лунин. Не рассчитывают на Ареола и в Париже, поэтому потенциальный трансфер голкипера в АПЛ не имеет лишних преград.

В нынешнем сезоне Альфонс Ареола провел 12 матчей во всех турнирах за ПСЖ и Реал, 5 из них – "сухие".

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