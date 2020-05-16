Ареола може перебратися в Арсенал

Голкіпер мадридського Реала Альфонс Ареола, права на якого належать французькому Парі Сен-Жермен, потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

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У найближче трансферне вікно Арсенал спробує підсилити останній рубіж Ареола. 27-річний кіпер не переконав тренерський штаб мадридського Реала в своїй профпридатності, тому в наступному сезоні резервістом Куртуа буде українець Андрій Лунін. Не розраховують на Ареола і в Парижі, тому потенційний трансфер кіпера до АПЛ не матиме зайвих перепон.

У нинішньому сезоні Альфонс Ареола провів 12 матчів у всіх турнірах за ПСЖ і Реал, 5 із них – "сухі".

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