Арендованные у Шахтера игроки могут сыграть за СК Днепр-1 против "горняков" – СМИ озвучил заоблачную цену вопроса
Помощь Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко в матчах против Шахтера дорого обойдется днепрянам.
В арендных сделках хавбеков СК Днепр-1 Пихаленка и Игнатенко есть пункт, который позволяет им сыграть против дончан, заплатив определенную сумму, сообщает ТаТоТаке.
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По информации источника, речь идет о заоблачной сумме – 200 тисяч евро за матч за одного футболиста. К слову, в поединке против Шахтера (0:1), который состоялся 28 ноября, Александр и Даниил не участвовали.
Заметим, оба были арендованы СК Днепр-1 в октябре этого года на один сезон. В текущей кампании УПЛ Александр Пихаленок провел 5 матчей (2 ассиста), а Даниил Игнатенко – 8 (1 голевой пас).
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