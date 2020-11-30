Допомога Олександра Піхальонка та Данила Ігнатенка в матчах проти Шахтаря дорого обійдеться дніпрянам.

В орендних угодах хавбеків СК Дніпро-1 Піхальонка та Ігнатенка є пункт, який дозволяє їм зіграти проти донеччан, заплативши певну суму, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, йдеться про захмарні 200 тисяч євро за матч за одного футболіста. До слова, у поєдинку проти Шахтаря (0:1), який відбувся 28 листопада, Олександр та Данило участі не брали.

Зауважимо, обоє були орендовані СК Дніпро-1 у жовтні цього року на один сезон. У поточній кампанії УПЛ Олександр Піхальонок провів 5 матчів (2 асисти), а Данило Ігнатенко – 8 (1 гольовий пас).

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