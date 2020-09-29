Отныне судьи за работу на матчах будут получать больше.

На конференции ПФЛ были пересмотрены размеры выплат официальным лицам, которые занимаются обслуживанием матчей Первой и Второй лиг, сообщает FootballHub.

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Отныне арбитр Первой лиги за работу на матче будет получать 3085 грн, плюс дополнительно 1100 грн компенсации за проезд и 920 грн как начисление дохода физического лица. Таким образом, главный рефери положит в свой карман 5105 грн. Его ассистенты смогут заработать по 3885 грн. Четвертый арбитр – 1165 грн. Наблюдатель арбитража и офицер безопасности УАФ получат по 3275 грн за матч.

Во Второй лиге арбитры будут получать меньше. В частности, главный судья сможет заработать за один матч 1335 грн плюс 1100 грн компенсации за проезд. Суммарно сумма, которую потратит УАФ на главного арбитра Второй лиги, составит 2970 грн. Ассистенты рефери будут зарабатывать за матч по 2812 грн, а четвертый арбитр – 915 грн. Зарплата наблюдателя арбитража и офицера безопасности УАФ составит 2202 грн.

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