33-летний Даниэле Де Сантис и его 30-летняя девушка Элеонора Манта были найдены мертвыми в собственном доме, информирует La Repubblica.

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Соседи услышали крики и сразу вызвали полицию. На месте преступления их ждала страшная картина – Де Сантис и его возлюбленная погибли от многочисленных ножевых ранений. Несколько свидетелей подтвердили, что видели мужчину с ножом, который бежал по улице. Дело взял под свой контроль главный прокурор города Лечче, в котором проживала пара.

Де Сантис был известным арбитром на уровне Серии С и В. Всего за свою карьеру он провел 130 официальных матчей.

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