Відтепер судді за роботу на матчах отримуватимуть більше.

На конференції ПФЛ були переглянуті розміри виплат офіційним особам, які займаються обслуговуванням матчів Першої та Другої ліг, повідомляє FootballHub.

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Відтепер арбітр Першої ліги буде отримуватиме за роботу на матчі 3085 грн, плюс додатково 1100 грн компенсації за проїзд і 920 грн як нарахування доходу фізичної особи. Таким чином, головний рефері покладе до своєї кишені 5105 грн. Його асистенти зможуть заробити по 3885 грн. Четвертий арбітр – 1165 грн. Спостерігач арбітражу і офіцер безпеки УАФ отримають по 3275 грн за матч.

У Другій лізі арбітри отримуватимуть менше. Зокрема, головний суддя зароблятиме за один матч 1335 грн плюс 1100 грн компенсації за проїзд. Загалом сума, яку витрачатиме УАФ на головного арбітра Другої ліги, становитиме 2970 грн. Асистенти рефері зароблятимуть за матч по 2812 грн, а четвертий арбітр – 915 грн. Зарплатня спостерігача арбітражу та офіцера безпеки УАФ становитиме 2202 грн.

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