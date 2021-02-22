Матч 7-го тура мексиканского первенства между Толукой и Крус Асуль запомнился громким скандалом с участием главного арбитра.

В первом тайме поединка Крус Асуль имел роскошную возможность, чтобы забить, однако помешал... главный арбитр матча!

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После контратаки Луис Ромо убежал один на один с голкипером, обыграл его, но попал в штангу. Мяч отскочил к его партнеру, который пробивал в пустые ворота, но перед ними оказался арбитр. Сфера попала в ногу судьи, после чего покинула пределы поля. Дальнейшее решение Оскара Масиаса Ромо шокировало игроков Крус Асуль, ведь тот назначил удар от ворот.

Впрочем, даже такая "помощь" судьи не помешала хозяевам вырвать победу – Крус Асуль одолел Толуку со счетом 3:2.

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