Матч 7-го туру мексиканської першості між Толукою та Крус Асуль запам'ятався гучним скандалом за участі головного арбітра.

У першому таймі поєдинку Крус Асуль мав розкішну нагоду, аби забити, проте на заваді став... головний арбітр матчу.

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Після контратаки Луїс Ромо втік віч-на-віч з голкіпером, обіграв його, але влучив у стійку. М'яч відскочив до його партнера, який пробивав у порожні ворота, проте перед ними опинився арбітр. Сфера влучила у ногу судді, після чого покинула межі поля. Подальше рішення Оскара Масіаса Ромо шокувало гравців Крус Асуль, адже той призначив удар від воріт.

Втім, навіть така "допомога" судді не завадила господарям вирвати перемогу – Крус Асуль здолав Толуку із рахунком 3:2.

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