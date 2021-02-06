Уже на 9-й минуте Фахад аль-Муваллад застал врасплох Коваля, когда вместо навеса в штрафную пробил по воротам.

Коваль не пропустил с пенальти в компенсированное время, но его Аль-Фатех проиграл напряженную дуэль

Мяч по высокой дуге залетел "за уши" украинскому киперу, чем напомнил знаменитый гол Роналдиньо в ворота Дэвида Симена на ЧМ-2002. Коваль довольно странно сыграл в эпизоде, потеряв равновесие и упав на газон. Этот гол стал первым в поединке, который завершился разгромным поражением Аль-Фатеха (4:1).

К слову, Коваль провел 17 матчей в текущем сезоне в составе Аль-Фатеха, пропустив в них аж 29 голов.

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