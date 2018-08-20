Арбитр-трансгендер впервые в истории отсудил футбольный матч

Люси Кларк, которая раньше была Ником Кларком, отсудила свой первый матч в новом образе.

46-летняя Люси Кларк была назначена главным рефери на матч женских команд чемпионата Англии между командами КПР и Парквуд Рейнджерс, сообщает издание Mirror.

Особенность заключается в том, что Люси Кларк является трансгендером. Ранее Люси знали под именем Ник, у которого трое детей и жена Аврил. Пара продолжает жить вместе несмотря на смену пола.

Люси Кларк

Ник впервые совершил каминг-аут перед своей женой 18 лет назад. Семья и друзья поддержали Люси, но в брутальном околофутбольной мире ее могут не принять. И дело не в игроках, а в болельщиках, говорит судья. Она не уверена, что ее свисток заглушит оскорбительные выкрики – а они точно будут.

До изменения пола у судьи было около 100 матчей в год. В ближайшее время Люси будет судить женские команды, но надеется вернуться в мужской футбол. Футбольная ассоциация поддержала решение арбитра

Ник Кларк