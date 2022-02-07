Арбитр финала КАН разозлился на Салаха и демонстративно поставил его на место
Нетипичный эпизод случился в финальном поединке Кубка Африки Сенегал – Египет с участием Мохамеда Салаха и Виктора Гомеса.
Капитан "фараонов" в течение всего первого тайма активно общался с рефери, реагируя на каждый свисток против своей команды.
Сенегал – Египет – 0:0 (пен. 4:2) – видеообзор финала Кубка Африки
Но в конце 45-минутки Виктор Гомес не выдержал, когда Салах снова подошел к нему и выражал недовольство. Арбитр демонстративно предложил Мохамеду свисток и карточку, словно призывая самому попробовать поработать. 29-летний египтянин вежливо отказался, сообщает Mirror.
Победу в поединке одержал Сенегал, обыгравший визави только в серии пенальти. Салах даже не пробивал с отметки, ведь судьба встречи была решена до его удара.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одолев Египет в серии пенальти – Мане вколотил победный гол.