Нетипичный эпизод случился в финальном поединке Кубка Африки Сенегал – Египет с участием Мохамеда Салаха и Виктора Гомеса.

Капитан "фараонов" в течение всего первого тайма активно общался с рефери, реагируя на каждый свисток против своей команды.

Сенегал – Египет – 0:0 (пен. 4:2) – видеообзор финала Кубка Африки

Но в конце 45-минутки Виктор Гомес не выдержал, когда Салах снова подошел к нему и выражал недовольство. Арбитр демонстративно предложил Мохамеду свисток и карточку, словно призывая самому попробовать поработать. 29-летний египтянин вежливо отказался, сообщает Mirror .

Победу в поединке одержал Сенегал, обыгравший визави только в серии пенальти. Салах даже не пробивал с отметки, ведь судьба встречи была решена до его удара.