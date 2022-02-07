Сенегал – Египет – 0:0 (пен. 4:2) – видеообзор финала Кубка Африки
10:36 - Читати українською
Сенегал напряженно победил Египет в финале КАН в серии пенальти. Смотрите видео самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
Стартовало все с помпезной церемонии открытия. Главным действующим лицом матча был Садьо Мане. Капитан Сенегала на старте не реализовал пенальти, который заработал Сисс.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одолев Египет в серии пенальти – Мане вколотил победный гол
Но уже когда завершилось основное время и овертаймы (счет был 0:0), дело дошло до серии 11-метровых. И здесь Мане мощным ударом подписал приговор Египту. Сенегал впервые в своей истории торжествовал на Кубке африканских наций.
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