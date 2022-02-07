Сенегал напряженно победил Египет в финале КАН в серии пенальти. Смотрите видео самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Стартовало все с помпезной церемонии открытия. Главным действующим лицом матча был Садьо Мане. Капитан Сенегала на старте не реализовал пенальти, который заработал Сисс.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одолев Египет в серии пенальти – Мане вколотил победный гол