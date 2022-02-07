Капітан "фараонів" протягом усього першого тайму активно спілкувався з рефері, реагуючи на кожен свисток проти своєї команди.

Сенегал – Єгипет – 0:0 (пен. 4:2) – відеоогляд фіналу Кубка Африки

Та наприкінці 45-хвилинки Віктор Гомес не витримав, коли Салах знову підійшов до нього і висловлював невдоволення. Арбітр демонстративно запропонував Мохамеду свисток і картку, немов закликаючи самому спробувати попрацювати. 29-річний єгиптянин ввічливо відмовився, інформує Mirror.

Перемогу у поєдинку здобув Сенегал, який обіграв візаві лише в серії пенальті. Салах навіть не пробивав з позначки, адже доля зустрічі була вирішена до його удару.

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол