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Арбитр должен был назначать пенальти в ворота Карпат, – Ступар

27 октября 23:11 41 Читати українською
Арбитр должен был назначать пенальти в ворота Карпат, – Ступар
Динамо потеряло очки в матче с Карпатами / ФК Динамо

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу Дмитрия Кривушкина в матче 12 тура УПЛ Динамо – Карпаты (1:1).

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

"Сидорчук вошел в штрафную Карпат с правого фланга, отдал передачу на Шапаренко, тот пробил, а Мартинс пытался заблокировать удар. Но сделал это не совсем удачно, потому что мяч попал ему в руку. Суть в том, что Мартинс сделал выпад левой ногой, синхронно с этим произошло движение и правой руки, которая заблокировала полет мяча.

Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

Расстояние было незначительным, не более двух метров, удар состоялся в одно касание, но мяч летел в ворота. А рука Мартинса неестественно увеличила объем его тела и обычно это считается нарушением. И это критерий для назначения одиннадцатиметрового. Мартинс убирал руку? И если бы он ее хотел убрать, то убрал бы как следует. Поэтому если бы Кривушкин назначил одиннадцатиметровый, можно было бы его оправдать. А так говорим об ошибке арбитра", – цитирует Ступара ua-football.com.

Напомним, эпизод произошел на 96-й минуте матча, когда киевляне изо всех сил пытались забить победный гол. После споров с арбитром по этому эпизоду желтую карточку в составе Динамо получил Шапаренко.

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Динамо Киев - Карпаты Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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