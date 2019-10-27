Арбитр должен был назначать пенальти в ворота Карпат, – Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу Дмитрия Кривушкина в матче 12 тура УПЛ Динамо – Карпаты (1:1).

"Сидорчук вошел в штрафную Карпат с правого фланга, отдал передачу на Шапаренко, тот пробил, а Мартинс пытался заблокировать удар. Но сделал это не совсем удачно, потому что мяч попал ему в руку. Суть в том, что Мартинс сделал выпад левой ногой, синхронно с этим произошло движение и правой руки, которая заблокировала полет мяча.

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Расстояние было незначительным, не более двух метров, удар состоялся в одно касание, но мяч летел в ворота. А рука Мартинса неестественно увеличила объем его тела и обычно это считается нарушением. И это критерий для назначения одиннадцатиметрового. Мартинс убирал руку? И если бы он ее хотел убрать, то убрал бы как следует. Поэтому если бы Кривушкин назначил одиннадцатиметровый, можно было бы его оправдать. А так говорим об ошибке арбитра", – цитирует Ступара ua-football.com.

Напомним, эпизод произошел на 96-й минуте матча, когда киевляне изо всех сил пытались забить победный гол. После споров с арбитром по этому эпизоду желтую карточку в составе Динамо получил Шапаренко.

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