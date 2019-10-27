Арбітр мав призначати пенальті у ворота Карпат, – Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу Дмитра Кривушкіна у матчі 12 туру УПЛ Динамо – Карпати (1:1).

"Сидорчук увійшов до штрафного майданчика Карпат з правого флангу, віддав передачу на Шапаренка, той пробив, а Мартінс намагався заблокувати удар. Але зробив це не зовсім вдало, бо м'яч потрапив йому у руку. Суть в тому, що Мартінс зробив випад лівою ногою, синхронно з чим відбувся рух і правої руки, яка заблокувала політ м'яча.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Відстань була незначною, не більше двох метрів, удар відбувся в один дотик, але ж м'яч летів у ворота. А рука Мартінса неприродно збільшила об'єм його тіла і зазвичай це вважається порушенням. І це критерій для призначення одинадцятиметрового. Мартінс прибирав руку? Та якби він її хотів прибрати, то прибрав би як слід. Тому якби Кривушкін призначив одинадцятиметровий, можна було б його виправдати. А так говоримо про помилку арбітра", – цитує Ступара ua-football.com.

Нагадаємо, епізод відбувся на 96-й хвилині матчу, коли кияни з усіх сил намагалися забити переможний гол. Після суперечок з арбітром щодо цього епізоду жовту картку у складі Динамо отримав Шапаренко.

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