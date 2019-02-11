Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Аякс и Реал встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Аякс – Реал Мадрид состоится 13 февраля в Амстердаме на стадионе Йохан Кройфф Арена. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Аякс – Реал Мадрид, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

William Hill считает мадридцев фаворитом поединка. На победу Реала принимают ставки с коэффициентом 1.88. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 4.20, а победа Аякса оценивается в 3.80.

Bwin выставили практически такие же котировки на матч. Победа гостей оценивается в 1.85, а на викторию голландцев предлагают коэффициент 3.80. На ничью – 4.00.

Стоит отметить, что Аякс занял второе место в группе с Баварией, Бенфикой и АЕКом, а в плей-офф квалификации выбил киевское Динамо. Реал Мадрид уверенно выиграл квартет с Ромой, Викторией и ЦСКА.

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К слову, в составе Аякса игру может пропустить Фрэнки де Йонг. У мадридцев под вопросом участие Иско. Напомним, Реал стал победителем последних трех розыгрышей Лиги чемпионов.

Ответный матч Реал Мадрид – Аякс пройдет в Париже 5 марта. Начало в 22:00.