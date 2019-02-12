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Арбелоа: Бажаю Барселоні поразок і сподіваюсь, що Мессі скоро завершить кар'єру

12 лютого 14:25 1248 Читать на русском
Арбелоа: Бажаю Барселоні поразок і сподіваюсь, що Мессі скоро завершить кар'єру
Ліонель Мессі та Альваро Арбелоа / соцмережі

Екс-захисник Реала Альваро Арбелоа розповів про своє ставлення до найпринциповішого суперника – Барселони.

"Я не проти Барселони, я бажаю їм поразок, тому що це добре для Реала. Хотів би, щоб "блаугранас" не пройшли далі в Лізі чемпіонів? Так, одним суперником менше.

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Барселона завжди була дуже класною командою, і мені завжди хотілося їх перемогти. Я завжди відчував напругу в Ель Класіко, бачив, як Зідан хапав Луїса Енріке за шию.

Дуже поважаю Барселону, вони дійсно класна команда з неймовірним гравцем – Ліонелем Мессі.

Ліонель дуже хороший, але я ніколи не міг насолоджуватися його грою і навряд чи зможу. Я сподіваюся, що він скоро завершить кар'єру, рахую дні.

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Я його Іско номер один. Він змушений грати не на своїй позиції. Сподіваюся, він надовго залишиться в Реалі", – сказав Арбелоа Marca.

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