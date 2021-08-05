Защитник Барселоны Рональд Араухо поделился мыслями относительно Лионеля Месси, который до сих пор не подписал контракт с "блаугранас".

"Мы очень серьезно готовимся, много работаем над физической подготовкой. Мы добьемся больших успехов в этом сезоне. Когда я думаю о домашних матчах на Камп Ноу со зрителями, то чувствую невероятные эмоции. Надеюсь, в этом году болельщики смогут попасть на стадион, ведь это очень важно для нас.

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Месси? Мы верим, что все будет хорошо, что он будет с нами уже в матче за Кубок Гампера", – приводит слова Араухо Sport.es.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

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