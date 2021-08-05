Захисник Барселони Рональд Араухо поділився думками щодо Ліонеля Мессі, який і досі не підписав контракт з "блаугранас".

"Ми дуже серйозно готуємося, багато працюємо над фізичною підготовкою. Ми доб'ємося великих успіхів в цьому сезоні. Коли я думаю про домашні матчі на Камп Ноу з глядачами, то відчуваю неймовірні емоції. Сподіваюся, в цьому році вболівальники зможуть потрапити на стадіон, адже це дуже важливо для нас.

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Мессі? Ми віримо, що все буде добре, що він буде з нами вже в матчі за Кубок Гампера", – наводить слова Араухо Sport.es.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

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