Каталонцы планируют в течение ближайших двух суток объявить о подписании нового контракта со своей легендой.

В воскресенье, 8 августа, Барселона и Ювентус разыграют Кубок Гампера. Каталонцы в этом матче рассчитывают на присутствие Лионеля Месси, ведь в ближайшее время легенда "блаугранас" должен подписать новое соглашение с клубом.

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Спонсорский контракт Ла Лиги с компанией CVC, которая инвестирует в испанский футбол почти 3 млрд евро, разблокирует все препятствия для Барселоны в продлении сотрудничества с Месси. Каталонцы планируют максимум за двое суток объявить, что Лео остается в клубе.

Планируется, что перед началом сезона Месси на правах капитана выступит с приветственной речью. О выходе Лионеля на поле в воскресенье речь вряд ли идет, ведь он все еще находится в отпуске и не провёл ни одной тренировки за последние 3 недели, сообщает Sport.es.

Напомним, контракт Месси с Барселоной истек 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

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