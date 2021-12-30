У чемпіонаті Англії поки переконують, що ситуація цілком контрольована.

"Рада Прем'єр-ліги після консультацій з медичними працівниками ухвалила рішення відкласти гру Тоттенхем – Фулхем.

АПЛ може зупинити турнір через коронавірус

Завдяки низькій кількості позитивних тестів в переважній більшості клубів Прем'єр-ліга, як і раніше довіряє протоколам COVID-19. Матчі ліги можна і далі проводити за розкладом", – йдеться на офіційному сайті турніру.

Нагадаємо, зустріч "шпор" та Фулхема стала вже другим матчем АПЛ за тиждень, який перенесено, 28 грудня не відбувся поєдинок Евертон – Манчестер Сіті.

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