АПЛ виступила з офіційною заявою щодо ситуації з COVID-19
21:31 - Читать на русском
У чемпіонаті Англії поки переконують, що ситуація цілком контрольована.
"Рада Прем'єр-ліги після консультацій з медичними працівниками ухвалила рішення відкласти гру Тоттенхем – Фулхем.
АПЛ може зупинити турнір через коронавірус
Завдяки низькій кількості позитивних тестів в переважній більшості клубів Прем'єр-ліга, як і раніше довіряє протоколам COVID-19. Матчі ліги можна і далі проводити за розкладом", – йдеться на офіційному сайті турніру.
Нагадаємо, зустріч "шпор" та Фулхема стала вже другим матчем АПЛ за тиждень, який перенесено, 28 грудня не відбувся поєдинок Евертон – Манчестер Сіті.
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