Керівники АПЛ не хочуть, щоб гравці наражали себе на зайву небезпеку.

Обмін футболками буде каратися 5 тисячами фунтів штрафу для кожного "учасника", повідомляє Daily Mail.

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АПЛ давно попереджала про небезпеку інфікування коронавірусом під час такого тісного контакту. Втім, гравці продовжували мінятися футболками і наражати себе на ризик. Можливо, фінансове покарання змусить їх бути більш обачними.

Джерело додає, що одна команда вже отримала штраф відразу за двох гравців. Його можуть сплатити самі футболісти або клуб.

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