Талантливый ивуариец Амад Диалло вляпался в привычную для африканцев историю с фальшивыми документами. Английский Манчестер Юнайтед отдал за нападающего 21 млн евро, а ориентировочно еще 20 млн Аталанта из Бергамо может получить бонусами.

Итальянская федерация футбола оштрафовала юниора на 42 тысячи фунтов, сообщает Daily Mail.

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Диалло получил наказание за использование фальшивых документов и фиктивных родителей при переезде в Европу с родины. Следствие велось по делу о торговле детьми организованной группой, которая привезла в Италию Амада и его брата Хамеда с использованием семейной визы. Двое членов банды утверждали, что являются родителями талантов, а документы были нужны для подписания ими контрактов с итальянскими клубами.

К слову, Амад и Хамед Диалло могли получить дисквалификацию, но функционеры решили наказать их только денежно.

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