Валенсия может стать вторым клубом, которым владеет бизнесмен Андреа Радридзани. Это объясняется тем, что нынешний владелец испанского клуба Питер Лим стремится его продать из-за давления фанатов и находится в хороших отношениях с Радридзани.

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Интересно, что владелец английского клуба планирует создать настоящую империю наподобие той, которую выстроил шейх Мансур с Манчестер Сити, сообщает AP News. Главным отличием станет то, что итальянский функционер планирует сосредоточиться в Европе, в частности, во Франции, Италии, Португалии и Испании.

К слову, Лидс достаточно неплохо вернулся в АПЛ после 16-летнего перерыва, имея в активе 7 очков после 4 туров.

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