Селтик и Рейнджерс снова претендуют на присоединение к чемпионату Англии.

Шотландские гранды могут пополнить список участников денежной английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

АПЛ требует отставок от руководителей английских клубов, участвовавших в создании Суперлиги

В отличие от Европейской Суперлиги, британская версия имеет больше шансов на существование. Приход Рейнджерс и Селтика мог бы добавить зрелищности АПЛ, которая уже не первый год ищет пути улучшения. Остальные клубы чемпионата Шотландии также будут иметь выгоду – уход двойки гегемонов откроет путь к еврокубам и дополнительным заработкам. УЕФА и британские власти не прочь поддержать такую инициативу.

Заметим, что в системе английских лиг давно адаптировались валлийские команды – Суонси, Кардифф и т.д.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ