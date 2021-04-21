Руководство Премьер-лиги не оставит без санкций участников скандальной Суперлиги без наказания.

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс в телефонном разговоре попросил представителей Челси и Арсенала подать в отставку со своих постов в структуре Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

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"Жертвами" Мастерса стали председатель правления Челси Брюс Бак, а также с исполнительный директор Арсенала Винай Венкатешам. Если функционеры самостоятельно не покинут свои посты в АПЛ, то их ждет увольнение.

Напомним, в Европейской Суперлиги, которая развалилась через два дня после создания, вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм).

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