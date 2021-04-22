Селтік і Рейнджерс знову претендують на приєднання до чемпіонату Англії.

Шотландські гранди можуть поповнити список учасників грошовитої англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Sun.

АПЛ вимагає відставок від керівників англійських клубів, які брали участь у створені Суперліги

На відміну від Європейської Суперліги, британська версія має більше шансів на існування. Прихід Рейнджерс і Селтіка міг би додати видовищності АПЛ, яка вже не перший рік шукає шляхи покращення. Решта клубів чемпіонату Шотландії також матимуть вигоду – відхід двійки гегемонів відкриє шлях до єврокубків і додаткових заробітків. УЄФА та британська влада не проти підтримати таку ініціативу.

Зауважимо, що в системі англійських ліг давно адаптувалися валлійські команди – Свонсі, Кардіфф тощо.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ