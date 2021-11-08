АПЛ выручит 11,6 млрд евро за продаж телеправ на период 2022-2025 годов, сообщает Marca.

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Это почти на 1 млрд. больше, чем за предыдущий период. Рост цены связывают увеличением интереса к турниру со стороны США и соревнования местных компаний за права на показ английского первенства.

Напомним, АПЛ также является рекордсменом по расходам на трансферном рынке. Для сравнения, английские клубы во время последнего окна потратили более миллиарда евро, а Серия А, которая на втором месте, – 552 млн.

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