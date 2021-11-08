АПЛ виручить 11,6 млрд євро за продаж телеправ на період 2022-2025 років, повідомляє Marca.

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Це майже на 1 млрд більше, ніж за попередній період. Зростання ціни пов'язують зі збільшенням інтересу до турніру з боку США та змаганням місцевих компаній за права на показ англійської першості.

Нагадаємо, АПЛ також є рекордсменом за витратами на трансферному ринку. Для порівняння, англійські клуби під час останнього вікна витратили понад мільярд євро, а Серія А, яка на другому місці, – 552 млн.

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