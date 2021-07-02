Английские власти не будут ограничивать болельщикам доступ на стадионы со следующего сезона АПЛ, сообщает The Guardian.

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Окончательное решение будет принято 19 июля. Фанаты смогут находиться на трибунах без масок и без соблюдения правил социальной дистанции в условиях пандемии.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ команды выступали без поддержки зрителей на стадионах, только на последние туры было разрешено запустить определенное количество фанов.

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