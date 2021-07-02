АПЛ позволит зрителям полностью заполнять трибуны в следующем сезоне
12:52 - Читати українською
Футбол медленными шагами возвращается к своему привычному состоянию.
Английские власти не будут ограничивать болельщикам доступ на стадионы со следующего сезона АПЛ, сообщает The Guardian.
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Окончательное решение будет принято 19 июля. Фанаты смогут находиться на трибунах без масок и без соблюдения правил социальной дистанции в условиях пандемии.
Напомним, в прошлом сезоне АПЛ команды выступали без поддержки зрителей на стадионах, только на последние туры было разрешено запустить определенное количество фанов.
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