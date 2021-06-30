Встреча 1/8 финала Евро-2020 запомнится не только победой Украины (2:1), но и избитым российским фанатом.

Сектор сторонников сборной Украины во время поединка со шведами посетил фанат с российским флагом. Сначала его якобы встретили радостно, информирует Zaxid.net.

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Правда, позже украинцам не понравилось такое "соседство". Они отобрали у фаната российский флаг, сняли шапку-ушанку с символикой СССР и избили мужчину. Как следствие, у него была порвана футболка и он держался за челюсть, о чем свидетельствуют кадры в сети.

В стране-агрессоре быстро отреагировали на этот эпизод, окрестив его как "жесткое избиение гражданина России украинскими националистами".

К слову, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Матч состоится уже 3 июня в 22:00 в Риме.

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